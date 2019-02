Unes 300 persones rebutgen el judici de l'1-O davant de l'Ajuntament de Terrassa

VÍDEO Ara mateix a Terrassa unes 300 persones criden “llibertat”, “absolució” i “no és un judici és una farsa” per rebutjar el judici dels presos https://t.co/jkRCLsqwI2 #Terrassa #Judici1O pic.twitter.com/cK4FFNhwO1 — LaTorre (@torrepalau) 12 de febrer de 2019

Unes 300 persones s'han concentrat aquest migdia a les portes de l'Ajuntament de Terrassa per rebutjar el judici de l'1-O que ha començat aquest dimarts al matí al Tribunal Suprem . Amb crits de "llibertat", "absolució" i "no és un judici, és una farsa", els manifestantshan volgut mostrar el seu rebuig al judici on un dels acusats és el veí de la ciutat i exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull.A l'aturada del migdia també han estat presents els regidors i regidores dels partits independentistes amb representació municipal (PDECat, ERC-MES i CUP) que van aprovar una proposta de resolució perquè el govern local pengés una pancarta de suport als presos durant el judici des del balcó de l'ajuntament. Un acord que l'alcalde de la ciutat, Alfredo Vega, no ha tirat endavant, ja que no és d'obligat compliment. No obstant això, els membres de l'ANC han fet una pancarta simbòlica amb el text "llibertat presos polítics" que han sostingut a l'altura del balcó del consistori durant l'acte.Membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Terrassa han llegit un text de rebuig igual que han fet des de Matadepera on també s'han aturat a les 12 h per demanar la llibertat dels presos. A les 19 hores hi ha prevista una nova concentració i tot seguit els Cants per la Llibertat, que se seguiran fent cada dia.Sànchez i Cuixart porten ja -aquest dimarts- 484 dies privats de llibertat. Junqueras i Forn, 467. Rull, Turull, Romeva i Bassa, que han estat empresonats en dues tandes, acumulen 358 nits dormint en centres penitenciaris, primer a Madrid i després a Catalunya. Forcadell, que és qui en porta menys, en suma 327. Les preses, almenys mentre duri el judici, estaran tancades a Alcalá Meco, mentre que els homes passaran les nits a Soto del Real. La presó, per cert, on ja van estar tancats Sànchez i Cuixart entre l'octubre del 2017 i el juliol de l'any passat.

