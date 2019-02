Paco Mir: «Hem potenciat la Colometa més feminista i menys fava»

Fins al 7 de març el Teatre Victòria serà la plaça del Diamant. Sota la direcció del dramaturg i membre del Tricicle Paco Mir, el clàssic de Rodoreda reviu amb Carla Pueyo (Colometa) i Uri Callau (Quimet) de protagonistes. En una conversa amb, Mir llança un avís per a navegants: "l'escriptura poètica de Rodoreda mai perdrà vigència, és com una bona pintura".La Companyia Eòlia es va plantejar recuperar La plaça del Diamant com a espectacle escolar però amb la col·laboració del Tricicle el muntatge ha acabat sent de gran format i ara fins i tot es planteja una gira per diversos teatres catalans. Per Mir l'objectiu de l'obra és el de sempre, "apropar la gent al teatre" però reconeix que manté una voluntat pedagògica que ha pogut comprovar que funciona. "L'altre dia a la sortida del teatre vaig fixar-me en un nen que comentava que ara sí que havia entès l'obra de Rodoreda", explica.Tot i la vigència del clàssic, Mir detalla l'adaptació que Eòlia ha fet del text, començant pel personatge de la Natàlia o Colometa. "Hem potenciat el seu caràcter més feminista i hem fugit de la Colometa més 'fava'", diu. Segons el director, el text inclou fragments en què la manera que la resta de personatges tenen de tractar la protagonista poden sorprendre els més joves. "No hem tocat el text però sí que volem qüestionar el que diu el Quimet i fer que ella li planti cara", explica Mir.Dit d'una altra manera, el dramaturg demana no analitzar el personatge des de la condescendència sinó com una dona que vol deixar la seva petjada i no acota el cap.La funció pedagògica va més enllà de l'empoderament femení i també s'endinsa en el marc històric en el qual es desenvolupa l'obra, tant durant la República com durant l'arribada de la Guerra Civil. "Crec que hem escollit els fragments històrics que més serveixen per entendre el marc en el qual es desenvolupa el text de Rodoreda", conclou Mir.La Colometa torna un cop més sobre els escenaris després que el 2007 el Teatre Nacional de Catalunya estrenés l'adaptació de Josep Maria Benet i Jornet amb Sílvia Bel i Marc Martínez de protagonistes.

