Rivera acusa Sánchez de negociar indults i l'avisa: «El volem fer fora de la Moncloa»

📽️ @Albert_Rivera "El sanchismo es el chollo de los partidos separatistas y de los que quieren liquidar España. Convoque #EleccionesYa y deje a los españoles decidir a quién tener como presidente de La Moncloa" #StopPresupuestosFake" pic.twitter.com/CrI4o58tDw — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 12 de febrer de 2019

▶ @pablocasado_: "Adolfo Suárez se levantó y se enfrentó a los golpistas. Pedro Sánchez lo que hace es ir a Pedralbes a negociar con aquellos que están dando un golpe de Estado". #PGE2019 pic.twitter.com/rdfHlsSnOJ — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 12 de febrer de 2019

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha començat la seva intervenció contra la tramitació dels pressupostos en clau econòmica. Ràpidament, però, ha anat virant cap a la confrontació política amb el PSOE i, molt concretament, cap a Pedro Sánchez. "El volem fer fora de la Moncloa. Amb vots, democràticament, però el volem fer fora", ha assenyalat Sánchez, que ha acusat el president del govern espanyol d'estar negociant ja els indults amb l'independentisme. Un missatge que arriba, precisament, el mateix dia que ha arrencat al Tribunal Suprem el judici contra la cúpula del procés.Rivera ha assenyalat que Sánchez és el "millor soci" dels qui volen "liquidar" Espanya i que, seguint el sil·logisme, cal rellevar-lo de la Moncloa a través de la convocatòria immediata d'eleccions si es constata el fracàs dels pressupostos generals de l'Estat. "No val l'equidistància vergonyosa S'estan equivocant de socis i ho pagaran a les urnes", ha recalcat el líder de Ciutadans, que també ha acusat el líder del PSOE d'haver "podemitzat" la política econòmica de la Moncloa."No val l'equidistància. Equidistància vergonyosa. Insulten tothom que discrepa. S'estan equivocant de socis i ho pagaran a les urnes", ha manifestat el dirigent del partit taronja, que l'ha definit com "la ganga" dels partits independentistes. Per això cal que "doni la cara" amb una convocatòria electoral i que es solucioni, d'aquesta manera, el "frau" que va suposar la moció de censura."Vostès no han superat la moció de censura, i diuen que el govern del PSOE és il·legítim. Vostè vol eleccions perquè li pot l'ambició personal de ser president de l'executiu", ha recalcat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en el torn de rèplica. "Venien a la política a ocupar-se dels problemes dels ciutadans, però aquest cap de setmana va protagonitzar la foto de la vergonya [amb PP i Vox a la Plaza Colón]. S'està deixant abraçar per la ultradreta. No es fixava en Emmanuel Macron?", ha preguntat.Montero també ha respost la intervenció del president del PP, Pablo Casado, en un debat de pressupostos especialment crispat i interromput per acusacions creuades que han obligat la presidenta del Congrés, Ana Pastor, a intervenir. Montero ha denunciat la deriva "autoritària" de Casado, l'ha comparat amb Manuel Fraga -fill de Franco, pare de la Constitució- i l'ha avisat que un 155 indefinit no s'adequaria a la carta magna espanyola. Ha aprofitat per recordar-li que la declaració d'independència i la "fugida" de Carles Puigdemont es van fer amb Mariano Rajoy a la Moncloa. "Fa servir un llenguatge guerracivilista", ha lamentat la dirigent andalusa del PSOE."Tenen un model de societat diferent al nostre. Però nosaltres no ens amaguem darrere de l'insult", ha apuntat la ministra per arrencar el discurs, en el qual ha acusat el PP de voler arribar a la Moncloa "des de la crispació. "Em preocupa el caire autoritari de les seves paraules", ha assenyalat just després. "La deriva del seu partit indica que a Espanya no hi cap ningú que no pensi com vostè", ha remarcat la dirigent del PSOE, visiblement molesta. "Només li ha faltat dir la calle es mía [com Manuel Fraga]", ha resumit la ministra d'Hisenda, més política que gestora avui al Congrés.Segons la ministra, Casado està impedint que la "voluntat popular" s'apliqui al Congrés -en referència a lleis socials-, i ha negat que el PP pugui donar lliçons de constitucionalisme al PSOE. "Això és una broma. Som pares i mares de la Constitució, abans que vostès existissin", ha apuntat la dirigent socialista, entre queixes dels diputats del PP que han obligat -de nou- Pastor a intervenir."Creu que val la pena enfrontar Catalunya amb la resta d'Espanya per un grapat de vots?", s'ha preguntat Montero, que ha indicat que amb el PP de Casado ni tan sols s'hauria legalitzat el partit comunista com va fer Adolfo Suárez durant la Transició. "Quina alternativa té per a Catalunya? No li hem escoltat cap proposta. Un 155 sine die? Intervenir Catalunya per sempre, que no seria constitucional?Casado ha fet servir la intervenció en el debat de pressupostos que se celebra aquest dimarts al Congrés per carregar amb duresa contra l'independentisme i contra el govern espanyol que lidera Pedro Sánchez. Segons Casado, Sánchez ha "negociat" amb els qui han fet un "cop d'estat" i ha apuntat que el judici que s'ha obert avui mateix al Tribunal Suprem és "gràcies" al PP , que és qui va recórrer l'Estatut i va encetar la vida judicial contra l'independentisme per frenar el procés."Al final, la política pressupostària ha estat vinculada al procés. Precisament avui que arrenca el judici contra el pitjor cop que ha rebut la democràcia espanyola des del 23-F, he de reivindicar la feina del PP. Gràcies a aquest grup es va recórrer l'Estatut i els dirigents del procés estan sent jutjats al Suprem i no a la justícia catalana", ha apuntat Casado, que ha reivindicat la feina feta pel fiscal -mort- José Manuel Maza i per Pablo Llarena, jutge instructor de la causa contra l'independentisme. "El PP sempre ha defensat la justícia, però el govern del PSOE ha intentat treure a la justícia l'espasa per clavar-la a l'oposició per l'esquena", ha remarcat el dirigent conservador.Casado ha suggerit que Sánchez ha fet moviments per aprovar els pressupostos a través de "cessions" a l'independentisme. "Potser s'han rebut ordres intolerables al Suprem", ha assenyalat el president del PP, que ha qualificat els comptes d'injustos, "desiguals" i destinats a "finançar la ruptura" amb l'Estat. El líder dels populars, que ha ironitzat amb el fet que el consell de ministres torni a tractar l'exhumació del dictador Franco aquest divendres, ha carregat contra la política fiscal de l'executiu i ha criticat "l'intervencionisme" amb frases de Ronald Reagan, expresident dels Estats Units.Segons Casado, els comptes de Sánchez només estan destinats a "pagar" la futura campanya electoral del PSOE. "Ni tan sols poden aplicar una política pressupostària", ha apuntat el president del PP, que ha rememorat els temps del pla E de José Luis Rodríguez Zapatero -basats en la inversió pública- i ha apuntat que existeix la possibilita que l'economia espanyola torni a entrar en recessió. "Ara ja no tenen temps de fer les reformes necessàries", ha insistit el dirigent conservador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor