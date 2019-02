El cometa Iwamoto C/2018 Y1 capturado el pasado 7 de éste mes por el astrónomo aficionado Michael Jäger desde Jauerling, Austria. Los días 12 y 13 próximos pasará a 45 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta pic.twitter.com/Q3tDap5jfN — Luis Vargas (@Meteovargas) 10 de febrer de 2019

Avui dimarts a la nit es podrà observar un fenomen astronòmic que no tornarà a succeir en milers d'anys. El cometa Iwamoto s'aproparà a la Terra, en el punt màxim de la seva òrbita que frega la del nostre planeta. Aquest objecte espacial viatja a una gran velocitat i degut a la seva trajectòria tan ovalada i allargada, no tornarà a apropar-se a la Terra fins l'any 3390.L'Iwamoto porta aquest nom en honor a l'astrònom japonès que el va descobrir només fa un any. Per poder veure'l, cal anar a una zona fosca i fer ús de prismàtics -en aquest cas es veuria el cometa de color blavós- o un telescopi normal -que amb aquest es veuria amb to més verdós-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor