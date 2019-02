En marxa el nou «bicing» metropolità

Des d'aquest dimarts dotze municipis de l'àrea metropolitana ja tenen el seu "bicing". L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha estrenat l' E-Bicibox , el nou sistema de bicicleta elèctrica compartida que de moment estarà disponible a l'Hospitalet de Llobregat, deu municipis del Baix Llobregat i que pròximament arribarà a Sant Cugat del Vallès.L'E-Bicibox arrenca amb 300 bicicletes repartides en 45 mòduls tancats de 14 places i per fer-les servir cal ser usuari registrat i tenir una targeta identificativa. A diferència del Bicing de Barcelona, les bicicletes no s'aparquen a l'aire lliure sinó en mòduls tancats. Un cop passada la targeta pel lector del mòdul, l'usuari podrà obrir la porta de la bicicleta que se li assigni endur-se-la. Per deixar-la es farà el mateix procediment.Pel que fa al preu del servei, l'abonament té un esquema tarifari que inclou una quota anual de 30 euros i una tarifa segons franges temporals d'ús que arrenca en els 50 cèntims la mitja hora.Els municipis en els quals s'ha implantat l'E-Bicibox són L'Hospitalet, Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, El Prat, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans. En les pròximes setmanes l'AMB preveu ampliar el servei a Sant Cugat del Vallès i més endavant cobrir tot el territori metropolità.Per ara l'Hospitalet és el municipi on el servei és més present, amb 10 mòduls i 71 bicicletes, seguit de Cornellà, amb 8 mòduls i 56 bicicletes.El vicepresident de l'AMB, Antoni Poveda, assegura que l'E-Bicibox evidencia l'aposta de l'ens metropolità per la "mobilitat sostenible". Per Poveda, el fet que les bicicletes siguin elèctriques l'orografia de la comarca "ja no serà una excusa per no agafar la bicicleta".

