Denunciat un conductor per quintuplicar la taxa d'alcohol permesa després de patir un accident a la C-25

Els Mossos han denunciat un home de 50 anys, veí de Sant Hilari Sacalm, que després de patir un accident a la C-25, multiplicava per cinc la taxa d'alcohol permesa. Els fets van tenir lloc dissabte, als volts de les 4 de la tarda. El cos policial va rebre l'avís que s'havia produït un accident a l'alçada del punt quilomètric 195, al viaducte de Sant Sadurní d'Osormort. Un vehicle havia perdut el control i es trobava bolcat al mig de la via.Quan van arribar van comprovar que el conductor estava ferit lleu. En aquell moment els agents van observar que l'home mostrava clars símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.En la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,27 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades la taxa permesa legalment que és 0,25 mg/l. El conductor, que ja tenia diversos antecedents per delictes relatius al trànsit, va ser denunciat penalment per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.

