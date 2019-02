L'interrogatori de Junqueras es preveu pel 14 o 19 de febrer

El 14 o el 19 de febrer són els dies que es preveu que es dugui a terme l'interrogatori del president d'ERC, Oriol Junqueras, en el judici de l'1-O. Junqueras ha enviat una carta als quadres del partit perquè l'acompanyin durant la seva declaració a l'Alt Tribunal. Al text, avançat pel El Món , Junqueras també ha revelat que s'habilitarà un espai a la capital espanyola des d'on es podrà seguir en directe la seva compareixença.A la carta, el president d'ERC es mostra fort, i remarca com el judici de l'1-O es tracta "d'un dels més importants de la història del país". Igualment ha remarcat la decisió de l'Estat "d'apostar per la repressió en comptes de fer-ho per la política". A la missiva també ha reiterat el discurs en què el tribunal no només està jutjant les persones assegudes als bancs dels acusats, sinó milions de ciutadans i ciutadanes, segons ha expressat.

