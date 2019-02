Montserrat mostra la restauració del claustre neoromànic i l'atri de la basílica

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, han inaugurat aquest dimarts la restauració del claustre neoromànic del Monestir i la reparació del paviment de l'atri de la Basílica de Santa Maria, unes obres que han estat possibles gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona.Concretament, les obres al claustre neoromànic han consistit a eliminar les humitats de filtració, substituir o restaurar les bigues de fusta en mal estat i afectades per tèrmits i reparar els paviments. Pel que fa a les de restauració del paviment de l'atri, s'han eliminat les barreres arquitectòniques d'accés a la basílica amb la creació d'una rampa central sota els porxos de la planta baixa, i en la substitució de les peces de marbre en mal estat o trencades.A més, fora de les actuacions subvencionades pel conveni –que es va signar el 25 de novembre de 2017-, s'ha fet la neteja dels esgrafiats de les façanes, la reparació dels balcons en mal estat i la recollida de les aigües pluvials de la coberta amb la col·locació de baixants de coure. El cost total de la subvenció ha estat de 450.000 euros. L'execució de les obres va ser adjudicada –el desembre de 2017- a l'empresa Urcotex.El claustre neoromànic del Monestir és obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que va ser president de la Mancomunitat de Catalunya entre els anys 1917 i 1924, i del qual es commemorava el 2017 el 150è aniversari del seu naixement a Mataró i el centenari de la seva presa de possessió com a president de la Mancomunitat.Aquest claustre, que va ser construït el 1925, es troba situat a la part interior del monestir i no és visitable. Està format per dos pisos d'arcs de maó sostinguts per columnes de pedra que serveix de comunicació entre diverses dependències del monestir. El pis inferior es comunica amb el jardí i disposa d'una font a la part central. Tot al llarg de les parets del claustre hi ha un conjunt de peces arqueològiques i lapidàries importants pel seu valor històric i artístic, que van del segle X al XVIII.L'atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat va ser construït al segle XVIII per un enginyer militar. És de forma quadrangular i està format per tres ales que envolten la façana del temple. Consta d'una planta baixa porticada amb uns arcs de mig punt que conté un porxo i quatre plantes amb diferents dependències del Monestir de Montserrat. Té unes obertures amb balconeres que segueixen el ritme de les voltes de la planta baixa.

