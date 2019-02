El PP s'atribueix l'autoria del procés obert al Suprem: «Estan sent jutjats gràcies a nosaltres»

▶ @pablocasado_: "Adolfo Suárez se levantó y se enfrentó a los golpistas. Pedro Sánchez lo que hace es ir a Pedralbes a negociar con aquellos que están dando un golpe de Estado". #PGE2019 pic.twitter.com/rdfHlsSnOJ — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 12 de febrer de 2019

Pablo Casado ha fet servir la intervenció en el debat de pressupostos que se celebra aquest dimarts al Congrés per carregar amb duresa contra l'independentisme i contra el govern espanyol que lidera Pedro Sánchez. Segons Casado, Sánchez ha "negociat" amb els qui han fet un "cop d'estat" i ha apuntat que el judici que s'ha obert avui mateix al Tribunal Suprem és "gràcies" al PP , que és qui va recórrer l'Estatut i va encetar la vida judicial contra l'independentisme per frenar el procés."Al final, la política pressupostària ha estat vinculada al procés. Precisament avui que arrenca el judici contra el pitjor cop que ha rebut la democràcia espanyola des del 23-F, he de reivindicar la feina del PP. Gràcies a aquest grup es va recórrer l'Estatut i els dirigents del procés estan sent jutjats al Suprem i no a la justícia catalana", ha apuntat Casado, que ha reivindicat la feina feta pel fiscal -mort- José Manuel Maza i per Pablo Llarena, jutge instructor de la causa contra l'independentisme. "El PP sempre ha defensat la justícia, però el govern del PSOE ha intentat treure a la justícia l'espasa per clavar-la a l'oposició per l'esquena", ha remarcat el dirigent conservador.Casado ha suggerit que Sánchez ha fet moviments per aprovar els pressupostos a través de "cessions" a l'independentisme. "Potser s'han rebut ordres intolerables al Suprem", ha assenyalat el president del PP, que ha qualificat els comptes d'injustos, "desiguals" i destinats a "finançar la ruptura" amb l'Estat. El líder dels populars, que ha ironitzat amb el fet que el consell de ministres torni a tractar l'exhumació del dictador Franco aquest divendres, ha carregat contra la política fiscal de l'executiu i ha criticat "l'intervencionisme" amb frases de Ronald Reagan, expresident dels Estats Units.Segons Casado, els comptes de Sánchez només estan destinats a "pagar" la futura campanya electoral del PSOE. "Ni tan sols poden aplicar una política pressupostària", ha apuntat el president del PP, que ha rememorat els temps del pla E de José Luis Rodríguez Zapatero -basats en la inversió pública- i ha apuntat que existeix la possibilita que l'economia espanyola torni a entrar en recessió. "Ara ja no tenen temps de fer les reformes necessàries", ha insistit el dirigent conservador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor