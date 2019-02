El TSJC rep del Suprem la causa de l'1-O contra els exmembres de la mesa del Parlament i Mireia Boya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebut del Tribunal Suprem tota la causa contra el referèndum de l'1-O perquè pugui jutjar els cinc antics membres de la mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que l'alt tribunal espanyol va investigar i finalment va derivar, en considerar que els havia de jutjar l'alt tribunal català.Es tracta de Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet i Mireia Boya. La Fiscalia els acusa de desobediència, mentre que l'acusació popular de Vox també veu un delicte d'organització criminal.El lletrat de la sala civil i penal va rebre aquest dilluns per correu certificat un sobre procedent de la sala segona del Suprem, amb un disc dur extern de quatre terabytes de capacitat amb la "totalitat de les actuacions" de la causa especial contra els polítics independentistes, que ocupen 513 GB d'informació, distribuïts en 24.210 carpetes amb 149.363 arxius.El lletrat, seguint el torn i les normes de funcionament de la sala, ha assignat com a ponent de la causa la magistrada Mercedes Armas, que ja va instruir inicialment una causa similar, i al president del TSJC, Jesús Marrientos, i al magistrat Carlos Ramos, com els altres dos membres de la sala que jutjarà els encausats.

