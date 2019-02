El judici, minut a minut

Comentari d'Oriol March

La intervenció de Joan Tardà demostra que hi havia voluntat ferma de tramitar els pressupostos de Pedro Sánchez. La negativa del PSOE a posar l'autodeterminació damunt la taula deixa el president espanyol sense marge, i fa pràcticament impossible que l'independentisme validi els comptes del PSOE. María Jesús Montero, per si hi havia dubtes, deixa clar que no s'acceptarà mai un referèndum i acusa ERC de tenir una posició "maximalista". Per arrodonir-ho, posa el Brexit com a exemple. Ja trigava.