Kilian Jornet bat un nou rècord mundial a Noruega

Lluny encara dels seus principals objectius esportius d'aquest 2019, Kilian Jornet ha tornat a ser protagonista d'una nova fita aquest cap de setmana amb l'assoliment d'un nou rècord del món a Noruega.L'esportista català ha establert una nova marca de desnivell positiu en esquí de muntanya en 24 hores. En aquest període de temps ha fet 23.486 metres d'ascensió en esquí de muntanya a l'estació de Tusten, superant de llarg l'anterior rècord de Lars Erik Skjervheim de 20.939 metres assolit l'any passat. De fet, el 2018 aquest rècord va viure un salt de qualitat enorme des que Mike Foote (un altre clàssic de les carreres de muntanya d'ultradistància) va apujar el llistó fins als 18.654 metres en un rècord que havia costat nou anys de batre però que només va durar tres mesos.La gesta de Kilian Jornet és, un cop més, impressionant. El català ha ascendit a una mitjana de 979 m/h i ha repetit contínuament l'ascensió muntanya amunt amb descensos rapidíssims on ha arribat a agafar velocitats superiors als 115 km/h.Jornet ha anunciat el rècord a les xarxes socials amb un missatge curt: "Aquesta no és la meva definició d'un dia "divertit", però és fantàstic provar-se per veure que ets capaç de fer. Em vaig trobar bé fen l'hàmster durant 24 hores. Em vaig sentir bé i també malament, vam passar moltes hores amb el frontal, però també vam esquiar trams de neu pols durant els 23:486 metres". Jornet també ha explicat que ha fet servir cinc parells de pells diferents i que ha fet servir les mateixes botes durant tot el repte.Jornet ha estat acompanyat per la seva parella Emelie Forsberg, alguns amics i esquiadors de Romsdal Rando en alguns moments del repte i deixa la seva empremta amb un registre que esdevé una referència molt complicada de superar per a la resta d'especialistes en esquí de muntanya de resistència.

