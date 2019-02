David Minoves dimiteix com a coordinador de la comissió d'incidència política de l'ANC

David Minoves ja no és el coordinador de la comissió d'incidència política de l'ANC, la secció que marca el full de ruta de l'entitat. Segons ha avançat el digital 'El Món' i han confirmat fonts de l'Assemblea, Minoves va presentar la renúncia a aquest càrrec –es manté com a membre del secretariat nacional- i ara li ha agafat el relleu Arià Bayé.Després de la reunió plenària de l'entitat, diverses fonts del secretariat expliquen que Minoves va al·legar que no s'havia aconseguit unitat estratègica a l'independentisme i que optava per dedicar-se més al CIEMEN, l'entitat que presideix. Algunes veus del secretariat apunten que Minoves també va presentar la renúncia davant de moviments interns que, afirmen, pretenien promoure un canvi a la coordinació de la comissió d'incidència.

