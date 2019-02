VÍDEO Òmnium carrega contra la manifestació unionista: «El franquisme perviu en les estructures d'Estat»

Vox

Òmnium Cultural ha carregat contra la manifestació espanyolista que s'ha celebrat aquest matí pels carrers de Madrid . En ella hi han participat diversos partits i organitzacions, destacant el protagonisme del PP, Ciutadans i, amb els seus corresponents líders -Pablo, Albert Rivera i Santiago- com a cares més visibles.L'entitat que lidera Jordi Cuixart ha difós un vídeo on recopila moments clau de la manifestació, amb declaracions dels tres líders polítics, que demanaven eleccions, la dimissió de Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol i més mà dura contra l'independentisme català a només dos dies d'iniciar-se el judici contra l'1-O al Tribunal Suprem.L'organització cultural catalana ha remarcat a través de les seves xarxes socials que avui "la dreta i la ultradreta han demostrat a Madrid que el franquisme perviu en les estructures d'un Estat que vulnera drets i llibertats". A més, des d'Òmnium alerten que aquesta "faceta" es tornarà a fer palesa durant el judici.

