Ter Stegen salva un trist empat del Barça a Bilbao (0-0)

Un Barça molt espès ha estat incapaç de marcar un gol a l'Athletic a San Mamés (0-0). Ter Stegen ha estat sens dubte l'home del partit, traient un parell d'ocasions claríssimes dels bascos. Els blaugrana han començat el partit notant la pressió del Madrid, que ahir va derrotar l'Atlètic de Madrid i es va situar segon, reenganxant-se a la Lliga. Els de Valverde havien de guanyar avui per donar un cop sobre la taula i mantenir la distància respecte als seus perseguidors però no han pogut passar de l'empat.El partit ha arrencat amb el conjunt català dubitatiu i un Athletic confiat. Les pilotes dividides han estat pels bascos, que han disposat de bones ocasions que ha salvat Ter Stegen. Amb un partit trencat, el jugador del Barça que ha creat més perill ha estat Messi, que ha enviat una pilota al travesser després d'un refús del porter. Malgrat això, el Barça ha tingut moltes dificultats per superar la intensa pressió basca, que ha provocat pèrdues de pilota en zones perilloses. En una jugada aïllada, Messi ha tingut la segona ocasió del Barça: un xut des de la frontal que ha complicat la vida al porter basc. La primera part ha acabat sense gols però amb males sensacions per als blaugrana.La segona part ha començat sense canvis a les files blaugrana, que han pujat un punt la velocitat i ha controlat els primers minuts malgrat que no ha tingut ocasions clares. L'Athletic no ha pogut sortir amb facilitat i el Barça ha millorat en la pressió, però no ha fet treballar el porter del Bilbao. Han anat passant els minuts amb domini blaugrana però amb imprecisions a l'últim terç de camp i sense concreció, permetent algun contraatac perillós dels bascos. El Barça s'ha anat desinflant a mesura que s'ha anat acostant el final i l'Athletic ha disposat de l'acció més clara del partit al minut 80: ha tret un braç providencial a un xut d'Iñaki Williams des de l'interior de l'àrea petita. Al temps afegit, l'àrbitre ha expulsat De Marcos per segona groga. El resultat ja no s'ha mogut i el Madrid se situa a sis punts dels blaugrana.

