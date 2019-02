L'independentisme mantindria la majoria al Parlament a pocs dies del judici, segons una enquesta

s'

L'independentisme mantindria la majoria absoluta al Parlament de Catalunya en unes pròximes eleccions. Així ho ha escenificat una enquesta publicada per El Periódico , que assenyala que ERC, Junts per Catalunya i la CUP aconseguirien una forquilla de 70 a 73 diputats. Aquestes xifres arriben a només dos dies per a quèiniciï el judici contra l'1-O a Madrid amb els 9 presos polítics acusats.El partit republicà seria la llista més votada en unes hipotètiques noves eleccions, obtenint entre 39 i 40 diputats. En segon lloc quedaria l'actual candidatura més votada i líder de l'oposició al parlament: Ciutadans, on els d'obtindrien entre 30 i 31 diputats segons l'enquesta, perdent uns cinc diputats.Seguidament estaria Junts per Catalunya, que seria la formació política amb una patacada electoral més forta: obtindria 23-24 diputats, perdent 10. El PSC en guanyaria 5 i es col·locaria amb 21-22 diputats. Catalunya en Comú Podem guanyaria un o dos diputats més, obtenint fins a 9-10 i la CUP també elevaria posicions, amb 8-9 diputats dels 4 que té actualment. El Partit Popular es convertiria en una formació residual, amb la meitat dels actuals: només obtindria 2 diputats.Segons publica l'enquesta, els tres partits independentistes sumarien un 47% dels vots totals, davant el 47,5% que va obtenir en les passades eleccions del 21 de desembre. Tot i l'augment de la forquilla de diputats -els tres partits actualment tenen 68-, la CUP seguiria sent la clau de la governabilitat de l'independentisme.L'enquesta també reflecteix que el partit d'ultradreta, que va obtenir 12 diputats a Andalusia, no n'obtindria cap a Catalunya i la seva ingerència seria mínima.

