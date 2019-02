Ábalos demana «seny» a l'independentisme per evitar «la repressió» de PP, Cs i Vox

El secretari d'organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha demanat "seny" als polítics independentistes perquè si el diàleg fracassa, "l'únic que estaran fent aquells que diuen que volen diàleg, és enviant el missatge que no hi ha cap altra possibilitat que la repressió i que el sotmetiment" i que "es donarà la raó als que es manifesten avui a Madrid". Aquest diumenge, s'està celebrant a la plaça Colón, convocada per PP, Cs i Vox, per carregar contra la política de Pedro Sánchez amb Catalunya i per exigir eleccions imminents.Ábalos animals als sobiranistes a canviar la seva estratègia "perquè tot ho volen i tot ho perden" si no s'aproven els pressupostos. Ábalos assegura que el "diàleg no és la millor via, sinó que és l'única". Alhora, destaca que en "la convivència democràtica es resolen tots els conflictes amb el diàleg".El mateix ministre ha dit als independentistes i també als partits de la dreta que abandonin "la política de la frustració", i ha etzibat que "algunes de les persones que es dediquen a la política són factories de frustració". Ábalos s'ha mostrat sorprès que els partits independentistes considerin que parlar dels pressuposts sigui un "xantatge", perquè és "un instrument obvi" per poder tirar endavant les inversions a Catalunya. "Em declaro incapaç de poder invertir sense pressupost", ha dit irònicament.Per altra banda, el ministre ha etzibat a Rivera, Casado i Abascal que "la part penal els posa", "les van les coses dures" perquè només pensen a aplicar articles que vagin contra algú, "i mira que hi ha articles bonics a la Constitució". Sobre això, ha recordat als partits que "competeixen per ser més de dretes que "les convivències no s'imposen, s'han d'exercir en democràcia".Segons el ministre, els convocants de la protesta s'omplen la boca de parlar de la Constitució i del que va suposar aquest pas endavant per la democràcia "si no saps ni què és", ja que "el que saben és d'oïdes". A més, els ha etzibat que no surten al carrer per protestar les pensions, per l'educació ni pel salari, "per això no tenen temps". "Només es manifesten per Espanya, per una intangible, no pel que la gent necessita realment".Ábalos ha alertat que "em fa molta por tornar a l'Espanya que vaig conèixer de jove" i ha esperonat als socialistes dient que "ens volen atemorir però nosaltres tenim esperança". El ministre ha clos dient que "per dialogar s'ha de respectar, estem fent el que cal i només hem de posar més força i més entusiasme, si cal" i ha assegurat que "aquesta batalla la guanyarem".

