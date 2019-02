La circulació de trens a la zona de l'accident es restablirà a partir de dilluns

Adif i Renfe continuen treballant per a normalitzar la circulació ferroviària després del xoc frontal del divendres al vespre a Castellgalí (Bages), que va causar un mort i sis ferits greus. Han previst que "si els treballs evolucionen favorablement" podran restablir el servei al llarg de la jornada del dilluns, almenys en una de les vies.En un comunicat aquest diumenge, el Ministeri de Foment ha explicat que una vegada rebuda l'autorització de l'autoritat judicial, estan realitzant les feines necessàries per al'encarrilament dels trens accidentats, la seva posterior retirada i la reparació dels danys en la infraestructura.Des del moment de l'accident la circulació està tallada entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa (Barcelona) i s'està oferint un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues localitats per a la R4, i entre Sant Vicenç i Calaf (Barcelona) per a la R12.Adif i Renfe estan treballant en la recopilació, anàlisi i avaluació de tota la informació disponible per a establir "de forma exhaustiva i exacta" la seqüència de fets i les condicions concretes prèvies i durant l'accident. En concret, Adif està realitzant la comprovació de totes les circumstàncies per les quals el tren de Mitjana distància, que realitzava el trajecte entre Lleida i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) va accedir a la via per la qual estava circulant el tren de Rodalies, que realitzava el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquesta recerca és paral·lela i complementària a la qual està duent a terme la Comissió de Recerca d'Accidents Ferroviaris.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va apuntar que l'accident de trens a Castellgalí (Bages) es va produir "per una concatenació d'errades tant de senyalització automàtica com d'errades de comunicació manuals entre els trens i el centre de control". Però també a la falta d'inversions , ja que a la "xarxa ferroviària catalana hi falta una injecció important de milions".La conductora d'un dels combois implicats en el xoc frontal, de 26 anys, va resultar morta. El cos va ser excarcerat a quarts de cinc de la matinada. A més, també hi ha sis ferits greus, 15 persones ferides amb lesions de gravetat menor i 37 ferides lleus. El nombre de ferits greus ha pujat aquest dissabte a sis, dos més que els quatre d'ahir al vespre.A més, per la zona habilitada pels equips d'emergències, hi han passat 47 persones més, que han marxat pel seu propi peu. Entre els dos combois hi havia 400 passatgers, segons va informar Renfe.L'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, ha reclamat un "servei en condicions" per als ciutadans del Bages, una petició que assegura que té "unanimitat" entre el consell d'alcaldes de la comarca. "Dissortadament, s'han produït dos accidents en una línia que ja té mancances i en la qual s'hi han fet inversions però no suficients", ha asseverat.En aquest sentit, ha demanat esperar el resultat de les investigacions per aclarir les causes de l'accident i que expliquin per què des de l'estació de Manresa un tren va poder circular uns set quilòmetres per una via en què també hi havia un altre comboi.Protesta contra l'accidentUn grup d'usuaris de Rodalies han convocat a través de les xarxes socials una protesta en contra de l'accident de tren a Castellgalí i conviden els passatgers a negar-se a pagar bitllets a partir de dilluns. Entenen que el xoc frontal entre els dos combois és un "punt d'inflexió". També s'ha convocat ja una manifestació dilluns a Manresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor