Mor Dolores de Oya, fundadora i presidenta de la Fundació Oncològica de Catalunya, als 85 anys

Com a fundadora i presidenta, De Oya era l'alma mater de la FOC, una organització sense ànim de lucre que té com a missió principal la innovació al voltant de prevenció, el diagnòstic i el tractament contra el càncer. Amb aquesta finalitat, De Oya va fomentar, fa més de 40 anys, la construcció de l'Hospital Oncològic de Catalunya i Balears, actual Hospital Duran i Reynals, un centre de referència pels avenços oncològics situat a L'Hospitalet de Llobregat.L’any 1996, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) va iniciar la seva activitat al Duran i Reynals. De Oya va ser membre del Consell d’administració de l’ICO del 2007 al 2015 i, des de llavors, n’era consellera emèrita.

La fundadora i presidenta de la Fundació Oncològica de Catalunya (FOC), Dolores de Oya, ha mort aquest dissabte a Barcelona a l'edat de 85 anys. Infermera de professió, De Oya va entregar-se durant tota la seva vida a l'ajuda altruista als pacients afectats per càncer: des de tasques de voluntariat fins a l'impuls d'institucions dedicades a la cura de malalts i familiars, a la divulgació de la malaltia i a la millora i innovació en els seus tractaments.De Oya va ser presidenta durant nou anys, de 2003 a 2012, de la junta provincial de Barcelona de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), on també va col·laborar com a voluntària durant més de 40 anys. També va ser presidenta de la Fundació Apalce de lesionats cerebrals, principalment nens, del 1985 al 2015 i actualment n'era la presidenta d'honor.

