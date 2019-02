VÍDEO L'acudit de l'alcalde de Tarragona sobre PP i Cs que ha fet riure Ábalos i Iceta

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s'ha vestit d'Eugenio durant la posada en escena de la seva candidatura com a alcaldable davant de, ni més ni menys, José Luis Ábalos, ministre de Foment, i del primer secretari del PSC, Miquel Iceta. El batlle ha aprofitat el seu carisma per explicar un acudit, "que li havia explicat un veí de Torreforta", per ventar una clatellada als partits de Cs, Vox i PP que s'estaven manifestant contra el govern de Pedro Sánchez aquest diumenge al migdia.El socialista, a qui només li ha faltat dir "el saben aquel que diu" ha arrencat dient que "Rivera i Casado no són polítics, són jardiners, saben per què? Doncs perquè es diuen l'un a l'altra, gaudim mentre podem". Això ha provocat uns riures, alguns forçats, dels assistents a l'acte que s'ha celebrat al Teatret del Serrallo. Ara bé, la màgia de Ballesteros no ha acabat, sinó que ha dit que l'home li va explicar el doble sentit, ja que "explicant acudits soc molt dolent però entenent-los a vegades també". El veí li va dir, mentre feia el gest de les tisores amb els dits "mentre podem els drets, les llibertats i les pensions" i va afegir que "mentre puguin, perquè han durat poc i encara duraran menys". Només ha mancat en aquesta intervenció que hagués sonat la música d'"El Club de la Comedia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor