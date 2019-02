Uns 300 constitucionalistes es concentren a la delegació del govern espanyol a per rebutjar els 21 punts de Torra

Éste es el manifiesto que hemos leído hoy en la Concentración, dando voz a los catalanes constitucionalistas, los moderados, por los derechos de todos en una España de todos.#CatalanesConstitucionalistas pic.twitter.com/WfjKz9le1V — Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) 10 de febrer de 2019

Unes 300 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest diumenge al migdia davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per rebutjar els 21 punts presentats pel president de la Generalitat, Quim Torra, a qui acusen de menystenir una part de Catalunya.Els assistents, convocats per les plataformes Impulso Ciudadano i S'ha acabat!, han demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que escolti els catalans constitucionalistes. Sota el lema "Catalans amb l'Espanya constitucional", els manifestants han corejat en castellà lemes com "catalans som tots" o "aquí estem, nosaltres dialoguem". El manifest de la concentració exigeix que "es rebutgi" el document de 21 punts de Torra i que "s'adoptin mesures per la plena restauració de l'estat de dret a Catalunya i que es garanteixin els drets de tots els catalans".El text llegit durant la concentració assegura que els catalans constitucionalistes saben "què és viure sense la Constitució" perquè van patir "les infaustes setmanes de setembre i octubre" del 2017. A més, lloa el "valent discurs" pronunciat pel rei Felip VI el 3 d'octubre "en aquell moment dramàtic"."Pels governs nacionalistes a Catalunya no existim, som simplement una irrellevància o ciutadans subordinats", denuncia el manifest que assegura que els seus "drets són trepitjats" i que quan els reclamen són "sotmesos a l'assetjament, al boicot i a l'ostracisme".

