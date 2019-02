Un mort i un ferit greu en caure una grua a Sant Just Desvern

Aquest migdia hi ha hagut un accident al carrer Major, 35 mentre uns operaris desmuntaven una grua. Serveis policials i d'emergències al lloc informen d'una persona morta i d'una ferida greu. Acompanyem a families i companys en aquests moments. — santjustcat (@santjustcat) 10 de febrer de 2019

Una persona ha mort i una altra ha resultat greument ferida en caure parcialment una grua de la construcció a Sant Just Desvern (Baix Llobregat), segons ha informat l'Ajuntament. Segons el mateix consistori, els operaris treballaven per desmuntar la l’estructura metàl·lica quan una part hauria caigut sobre els dos treballadors. Els serveis d'emergències i policials encara estan treballant en el lloc del sinistre i s'estan investigant les causes de l'incident.Els Mossos d’Esquadra també han informat que l’accident laboral ha passat a les 12.05 hores al carrer Major número 35. La persona ferida ha estat evacuada en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques a l’hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.Segons els Bombers de la Generalitat, la grua ha caigut a sobre un edifici de tres plantes però els vuit veïns que hi havia a l’immoble han sortit pel seu propi peu i cap d’ells ha resultat ferit. L’accident laboral s’ha comunicat al jutjat de guàrdia i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.El mateix cos assegura que la grua segueix inestable i s'està esperant a la companyia a qui pertany l'estructura per acabar de desmuntar-la.

