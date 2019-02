Els pans i els peixos de Rivera: Cs multiplica per quatre la xifra d'assistents a la manifestació en 15 minuts

De 50.000 a 200.000 en només quinze minuts. Aquesta és la marca de Ciutadans pel que fa la rapidesa a l'hora de canviar la xifra d'assistents a la manifestació d'aquest migdia a la plaça Colón de Madrid. En un primer moment, el partit d'Albert Rivera ha xifrat el nombre de persones en 50.000, molt a prop dels 45.000 de la delegació del govern espanyol. Només un quart d'hora més tard, aquesta xifra s'ha elevat fins als 200.000 perquè han comptat la gent dels carrers dels voltants de la plaça, que també assistia a l'acte.La concentració, convocada per PP, Cs i Vox, ha servit per protestar contra la política de Pedro Sánchez amb Catalunya i exigir eleccions ja. Una manifestació de caràcter espanyolista convocada arran de la decisió de plantejar la figura d'un relator per ajudar en el diàleg amb la Generalitat. Els participants han estat inferiors a altres protestes celebrades els darrers anys, segons les xifres de la delegació de l'executiu central, per bé que els partits s'han mostrat satisfets perquè, segons asseguraven, la seva previsió era de 20.000 persones.El manifest de l'acte, llegit per tres periodistes -María Claver, Albert Castillón i Carlos Cuesta-, ha subratllat el "més enèrgic rebuig a la traïció perpetrada pel govern d'Espanya a Catalunya", la qual consideren una "humiliació de l'Estat sense precedents". Segons el text, pactat pels partits impulsors de la concentració, s'han viscut "mesos de constants cessions intolerables" de Sánchez a l'independentisme.Lamenta que, segons afirma, el govern espanyol "va decidir clavar una punyalada per l'esquena a la llei i la justícia acceptant els termes i exigències imposats pel president de la Generalitat". Entre el llistat de traïcions, citen el trasllat dels presos polítics a Catalunya, les reunions bilaterals entre governs, la rebaixa de l'acusació de l'Advocacia General de l'Estat, l'acceptació de la figura del relator o el fet d'"iniciar unes negociacions per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, oferint a canvi la sobirania nacional".El text critica que Sánchez posa en risc "la vigència de la Constitució" i la unitat de l'Estat. "És el poble i només el poble el que té a la mà la decisió sobre el futur de la nostra nació. A l'poble pertany i és el poble l'amo del seu destí. Ningú més està legitimat per decidir què és Espanya i, molt menys, què pot deixar de ser Espanya", assevera, i conclou: "Dins de la Constitució, tot té cabuda. Fora d'ella, res és ni serà mai acceptable". Un cop acabat el manifest, els líders de PP, Cs i Vox han pujat a fer-se una foto conjunta a l'escenari mentre sonava l'himne espanyol.

