El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, afirma que el "diàleg és una cosa de valents" i considera que a l'estat espanyol "hi ha massa covards que intenten fugir del diàleg". El socialista lamenta que s'hagin trencat les converses entre el govern espanyol i el català i reitera que "dialoga no és de febles" però "s'ha d'estar convençut d'allò que defenses i d'aquesta manera no et fa por confronta-ho amb el plantejament d'altres". "Escapar del diàleg és covardia", ha sentenciat en un acte del partit a Tarragona, on s'han presentat els candidats a les alcaldies del Camp de Tarragona.Iceta també ha recordat l'acte que estan protagonitzant el "trifachito de les tes dretes". El líder socialista a Catalunya lamenta la protesta a la plaça Colón de Madrid, convocats per PP, Cs i Vox, per protestar contra la política de Pedro Sánchez amb Catalunya i per exigir eleccions ja. "Em subleva", ha expressat, "perquè diuen que es manifesten per la unitat d'Espanya i si està en perill, potser hem de fer una reflexió". Iceta ha convidat a la societat a recordar que quan es va celebrar el referèndum, quan es va aprovar la llei fundacional de la república i es va declarar la independència governava al PP. Per tot plegat, ha assegurat que el que cal "és evitar que el PP torni a governar, és ben senzill".El mateix polític ha etzibat que dir que el Pedro Sánchez és un risc per la unitat de l'Estat, "és de ser pocavergonya perquè no va dubtar a posar-se al costat del govern espanyol".Iceta no ha dubtat en tornar a expressar que els socialistes "seguirem oferint amb una claredat extrema i oferim diàleg dins de la llei" i que la idea que tenen per Catalunya és molt clara, "cal un millor autogovern, millor finançament i una reforma federal".Per altra banda, també ha recordat que per fi "s'ha conegut una capacitat a Pablo Casado, la d'insultar", ja que el líder dels populars en va dedicar prop d'una vintena a Pedro Sánchez en una intervenció de pocs minuts.Aquest diumenge el secretari d'organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, participen en la presentació de l'alcaldable del PSC a Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.

