Colau confia en la columna vertebral de la llista del 2015 per revalidar l'alcaldia

Ada Colau ha presentat aquest diumenge la llista de les eleccions municipals a les bases de Barcelona en Comú. L'alcaldessa, que ha anunciat 21 noms de la candidatura a la reunió de la formació -segons diverses fonts consultades per-, comptarà en les posicions de sortida amb la columna vertebral del projecte original dels comuns, que el 2015 va assolir l'alcaldia de la capital catalana. A banda de Joan Subirats -un dels fundadors de l'espai i que Colau ja havia confirmat com a número dos en substitució de Gerardo Pisarello-, la líder dels comuns ha situat al capdavant de la llista Jaume Asens, Gala Pin i Eloi Badia. Janet Sanz, una de les figures principals de l'equip de govern municipal, serà la número tres de la candidatura de Barcelona en Comú. Tal com ha avançat Betevé i ha pogut confirmar, una de les grans novetats és la incorporació a la llista de Jordi Martí, actual gerent de l'Ajuntament. El tronc de la candidatura també l'integraran la regidora Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI, i Mercedes Vidal, fins ara amb responsabilitats en l'àrea de Mobilitat. Fonts de la formació indiquen a aquest diari que Lucía Martín, diputada al Congrés, reforçarà la candidatura.Colau ha comunicat la part principal de la llista després de mantenir fins a vuit reunions amb la coordinació del partit, que també havia activat un sistema de consulta a les bases en format de bústia. Barcelona en Comú, que ha treballat amb discreció per evitar filtracions sobre la composició de la candidatura, farà públic aquest dilluns al matí l'equip que acompanyarà l'alcaldessa en el repte de revalidar l'alcaldia.Colau ha enllestit la composició de la candidatura en les darreres setmanes. Els últims dies de gener va obtenir el "sí" de Subirats , un dels ideòlegs de l'espai dels comuns i que ara exerceix com a comissionat de Cultura. Presentat per l'alcaldessa com una figura "transversal", la presència de Subirats permet a Colau projectar un retorn a l'essència del projecte, tot i el desgast que implica el recorregut institucional i la pèrdua de perfils com el de Pisarello.L'entorn de l'alcaldessa ha celebrat la continuïtat d'Asens - anunciada la setmana passada - i la renovació del compromís de Gala Pin, dues persones que han format el pinyol de l'equip de govern i que dubtaven sobre la idoneïtat de repetir un segon mandat. La regidora de Ciutat Vella va avançar aquest dissabte a la nit a les xarxes socials que seria a la llista.Les absències més destacades són, a més de la de Pisarello - que s'ha postulat com a candidat de Barcelona en Comú a les europees -, l'actual tinent d'alcalde Laia Ortiz i el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner. Ortiz, una de les veus d'ICV a la confluència dels comuns, deixarà la política activa quan acabi el mandat. Barcelona en Comú fa mesos que treballa en la precampanya de les municipals i una de les prioritats de la candidatura de Colau serà visualitzar l'obra de govern camí dels comicis.

