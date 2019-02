Colau i els alcaldes revindiquen la «majoria transversal» a favor del diàleg

Ada Colau: "El diàleg amb qui pensa diferent és el camí. Aquells que es manifesten contra el diàleg marquen el camí de la involució. Som majoria els que volem el diàleg"

Un clam transversal per exigir que el judici de l'1-O sigui just, però també pel camí del diàleg per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquest és el missatge que han llançat els més de 400 alcaldes de tots els accents del sobiransime que, encapçalats per Ada Colau, s'han aplegat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona per reivindicar que "posar urnes no és delicte" i que els processats no haurien de passar "ni una sola nit més" a la presó. L'acte, organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i el consistori barceloní, s'ha reivindicat com una antítesi de la mà dura que la dreta i la ultradreta han exigit des de la plaça Colón de Madrid en un moment en què la Moncloa ha donat per suspès el diàleg amb la Generalitat.A menys de 48 hores per l'arrencada d'un judici que marcarà un nou punt d'inflexió en el conflicte entre Catalunya i Espanya, bona part del món local ha fet pinya amb un trident per lema: "Justícia, llibertat i democràcia". Una exigència que han volgut evidenciar que va més enllà de l'independentisme i que, per tant, té l'abric d'una àmplia majoria de catalans. "No és un acte independentista, és un acte d'humanitat", ha insistit Colau. "El futur s'ha de construir a partir d'una defensa transversal dels drets humans fonamentals. Hem d'ampliar la diversitat, que ens fa més forts com a país", ha reclamat en un acte que ha aplegat batlles de PDECat, ERC, comuns, CUP i independents.L'acte d'alcaldes tenia inevitablement un ull posat en la manifestació convocada per la dreta i la ultradreta. L'alcaldessa de Barcelona no s'ha estat de llançar un missatge adreçat al president espanyol, Pedro Sánchez, perquè no sucumbeixi a les pressions de PP, Ciutadans i Vox: "El diàleg amb qui pensa diferent és el camí. Aquells que es manifesten contra el diàleg marquen el camí de la involució. Som majoria els que volem el diàleg"."Sempre ens trobaran al costat del diàleg", ha deixat clar el president de l'ACM, David Saldoni, que ha subratllat la capacitat dels alcaldes de "fer pinya" quan del que es tracta és de guanyar el pols a la repressió. Laura Masvidal, parella de l'exconseller Joaquim Forn i portaveu de l'Associació Catalana pels Drets Civils, ha argumentat que el judici de l'1-O és l'evidència que són "els fonaments de la democràcia els que estan en perill" i que per això cal una "unitat" de tots els seus partidaris. "Alguns ens neguen el diàleg perquè ens volen silenciats", ha etzibatAquest camí de posa fi als tribunals per afrontar la negociació des d'una vessant política ha estat el leitmotiv de l'acte i ha quedat plasmat en el manifest signat per tots els alcaldes. "Manifestem que cal una solució política i democràtica al conflicte entre Catalunya i Espanya a través del diàleg sense condicions", recull el document. El manifest fa també un memorial de greuges de la causa contra l'1-O: des de la denúncia de la violència policial, als dèficits i irregularitats que atribueixen a un procés judicial mancat de "garanties", les acusacions "infundaaixí com l'empresonament i l'exili "injust" dels dirigents independentistes.Acusada per PSC, PP i Cs de posar l'ajuntament "al servei del projecte independentista", Colau ha insistit que en cap cas aquest és "un acte independentista". Tot i això, el punt i final de la convocatòria l'han posat una majoria d'alcaldes reivindicant precisament la independència. De fet, just abans de l'inici de l'acte, el líder municipal del PSC, Jaume Collboni, ha retret a l'alcaldessa que estigui convertint l'ajuntament en el "quilòmetre zero" de l'independentisme mentre que el popular Alberto Fernández Díaz l'ha acusat de reclamar "impunitat" per als processats i convertir el consistori en un "casal independentista".Colau ha fet referència també a quina presència tindrà durant el judici. Ha assegurat que hi assistirà amb un grup d'eurodiputats perquè quedin palesos "els obstacles que entorpeixen" la defensa dels empresonats. Facilitar la tasca dels observadors internacionals, ha dit, és clau. Colau està també citada a declarar com a testimoni durant la vista del Tribunal Suprem.

