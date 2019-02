VÍDEO Arran «profana» l'abadia de Montserrat: «Que us perdoni el vostre Déu»

🎥 Assenyalem els culpables dels abusos sexuals a l'Església; l'abat Josep Maria Soler, el bisbe Francesc Pardo Artigas i l'arquebisbe Jaume Pujol. Que us perdoni el vostre Déu, l'Església és abús, masclisme i règim!⛪️ pic.twitter.com/QHHKkqS1YW — Arran 🃏 (@Arran_jovent) 10 de febrer de 2019

L’organització juvenil de l’Esquerra Independentista, Arran, ha entrat a l'Abadia de Montserrat després dels escàndols per abusos sexuals. Amb una pancarta al balcó de la Moreneta, els anticapitalistes han assenyalat l'abat de Montserrat, l'arquebisbe de Tarragona i el bisbe de Girona, que en els darrers dies han estat esquitxats pels casos d'abusos.A la pancarta s'hi podien veure les cares de Josep Maria Soler, abat de Montserrat, Francesc Pardo Artigas, bisbe de Girona, i Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. Amb el lema “Que us perdoni el vostre Déu, l’Església és abús, masclisme, règim”, l'organització denuncia "els abusos sexuals i el posterior encobriment", el paper de l’Església com a "pilar fonamental del sistema patriarcal, amb discursos misògins i masclistes"; i a l’església catòlica com "una carta imprescindible per l’engranatge del Règim del 78".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor