El Bages torna a reclamar «una injecció econòmica» per millorar la R4

Els alcaldes i representants comarcals del Bages han tornat a exigir "una injecció econòmica" per millorar la R4 de Renfe al seu pas per aquesta comarca. Asseguren que es tracta d'una línia que ha patit un "dèficit històric d'inversió" i consideren que la "preocupació" i "l'angoixa" per les condicions d'aquesta línia ferroviària ha crescut entre els usuaris arran dels darrers accidents de Vacarisses i Castellgalí. En aquest sentit critiquen la "desídia" de l'Estat, a qui retreuen que dels 4.000 MEUR previstos en el Pla de Rodalies 2008 - 2015, "només n'hagi executat un 13,5% a tot Catalunya i gairebé res a la R4". Així mateix han reclamat que es millori la connexió viària d'aquest territori amb l'Àrea Metropolitana, suprimint el peatge de la C-16 i desdoblant la C-55.Els alcaldes del Bages han tornat a fer sentir la seva veu després que divendres dos trens de Rodalies que circulaven per la R4 patissin un xoc frontal a l'alçada de Castellgalí, causant la mort de la conductora d'un dels combois i sis ferits greus. Els alcaldes asseguren que les deficiències en aquesta línia, que uneix la capital del Bages amb Barcelona, són "històriques" i exigeixen actuacions per millorar la seguretat dels usuaris."Estem molt preocupats perquè veiem que no s'arregla el que és urgent i en paral·lel no hi ha una planificació estratègica de quan el servei de Rodalies i la R4 es traspassarà del tot o s'injectaran diners", assegura l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent que insisteix que aquesta és una preocupació "que ja hi era" i que ara "s'ha accentuat" després dels sinistres. "Els usuaris no entenen que tot el dia parlem de fomentar el transport públic i que la nostra connectivitat amb l'Àrea Metropolitana estigui tant limitada pel que fa a la inversió i també per la freqüència de pas", indica.En aquest sentit s'ha expressat l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, qui ha exigit un servei "en condicions" pels ciutadans del Bages. "dissortadament s'han produït dos accidents en una línia que ja té mancances i en la qual s'han fet inversions però no suficients", ha assenyalat.Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, ha considerat que amb el darrer sinistre "s'ha tornat a evidenciar que hi ha una manca d'inversió cap aquesta comarca per part de l'estat". Ha recordat que no s'ha executat ni un 20% del previst en Pla de Rodalies 2008 - 2015, de fet fins ara el percentatge se situa en el 13,2%. "La situació s'agreuja perquè és un import que tenen pressupostat i això encara demostra més desídia de l'executiu espanyol envers aquesta línia", ha afirmat.Els alcaldes també han posat de manifest que l'únic eix viari "ràpid" que connecta aquest territori amb Barcelona és la C-16, una autopista de pagament que segons Comas "és la segona més cara de tot l'Estat". Per aquest motiu reclama més bonificacions i planteja que se suprimeixi el peatge de dilluns a divendres.Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, ha alertat que l'alternativa a la la C-16 és la C-55, una via "súper col·lapsada" i que des del seu punt de vista "necessita urgentment el desdoblament des de Manresa fins el túnel de Bogonyà".Tot plegat després que el passat 21 de novembre, el Consell d'Alcaldes del Bages acordés demanar la constitució immediata d'una taula de treball al més alt nivell, integrada per responsables del ministeri de Foment, l'empresa Adif i Renfe, el departament de Territori i Sostenibilitat, i responsables dels consells comarcals i els municipis per on passa la línia R4 amb l'objectiu que en el termini de sis mesos es concretin i programin les inversions incomplertes per part del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor