Deu dels ferits en l'accident mortal de tren a Castellgalí continuen ingressats

Deu dels ferits en l'accident mortal de tren d'aquest divendres a la tarda a Castellgalí (Bages) continuen ingressats en diversos hospitals, segons ha informat el departament de Salut. En les últimes hores, doncs, dos dels ferits ja han rebut l'alta i han pogut tornar a casa.Dels deu que encara continuen ingressats, n'hi ha tres en estat greu, cinc en estat menys greu i dos de lleus. Els ferits es reparteixen entre els hospitals de la Mútua de Terrassa (quatre), l'Althaia de Manresa (quatre) i la Vall d'Hebron (dos). Al sinistre ferroviari va morir la conductora d'un dels dos combois implicats, una jove de 26 anys.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha apuntat un cúmul "d'errades" les possibles causes de l'accident de trens de Castellgalí (Bages) , assenyalant una "manca d'inversions" i "alguna errada humana". En una entrevista al 3/24 de Televisió de Catalunya ha explicat que la "concatenació" de tres errors: Manca de senyalització a la via, de comunicació entre els trens i el centre de control i per últim, la falta de reacció d'aquest últim.Tot i així, ha matisat que serà la "investigació oberta" la que determinarà els motius que han portat a xocar dos combois que es trobaven a la mateixa via.El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha reconegut que "falten inversions" a la xarxa ferroviària a Catalunya -que és de competència estatal-. Ábalos ha considerat "precipitat" interpretar que el dèficit en inversions hagi causat l'accident, que ha atribuït a "una concatenació d'errors humans"."És evident que falten inversions. Són múltiples els titulars que col·lecciono denunciat la falta d'inversions a Catalunya", ha proclamat Ábalos. Ha precisat que manca "automatització i renovació de les mesures de seguretat" a la xarxa ferroviària, "no només a Catalunya".

