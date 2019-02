Rivera reclama eleccions: «Volem allò més bàsic en democràcia, agafar el vot i anar a votar»

Parada amb material espanyolista, als voltants de la manifestació a la plaça Colón. Foto: Europa Press

Unes 45.000 persones han omplert la plaça Colón de Madrid, convocats per PP, Cs i Vox, per protestar contra la política de Pedro Sánchez amb Catalunya i exigir eleccions ja. Una manifestació de caràcter espanyolista convocada arran de la decisió de plantejar la figura d'un relator per ajudar en el diàleg amb la Generalitat. Els participants han estat inferiors a altres protestes celebrades els darrers anys, segons les xifres de la delegació de l'executiu central, per bé que els partits s'han mostrat satisfets perquè, segons asseguraven, la seva previsió era de 20.000 persones.El president de Cs, Albert Rivera, ha afirmat que la concentració marca un "abans i després en la legislatura". "Els espanyols volem anar a votar i triar un govern constitucionalista. Volem allò més bàsic en democràcia, agafar el vot i anar a votar", ha asseverat, i ha afirmat que els manifestants clamen "no al separatisme i sí a Espanya" i "no els indults i als privilegis". Segons ha avisat, convocaran noves mobilitzacions si el líder del PSOE "permet que els separatismes marquin el camí i pretén negociar els pressupostos a la presó, ens tindrà de front".El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciat des de la manifestació la "traïció del govern il·legítim i mentider sostingut pels enemics d'Espanya", en referència a Sánchez i ha asseverat que "el cop ha de sofocar-se fins les últimes conseqüències amb la detenció dels conspiradors", citant explícitament Quim Torra, a qui li retreu l'apel·lació a la via eslovena. També ha reclamat la suspensió de l'autonomia de Catalunya o la desarticulació de "les bandes mafioses a Catalunya", en referència als CDR, així com ha insistit que "els espanyols han de ser cridats a les urnes immediatament", ja que "la sobirania només pertany al poble espanyol".La megafonia ha amenitzat l'espera dels manifestants que han arribat aviat de tot l'Estat amb cançons com el el conegut 'Viva España' de Manolo Escobar per escalfar l'ambient. A les 10.30, aproximadament unes 1.000 persones es trobaven ja en aquesta zona cèntrica de la capital d'Espanya. Els manifestants començaven a enlairar pancartes casolanes. En una d'elles es podia llegir: "Ni relators, ni traïdors. Estic fins als c ...". Un senyor gran tenia penjat a l'esquena un cartell on hi deia: "Espanya unida. Fora P. Sanchez. Eleccions. Els colpistes a la presó".Un altre manifestant desplegava un cartell en el qual es deia: "Ens diuen feixistes per demanar democràcia". També s'han desplegat moltes banderes d'Espanya, amb missatges que reclamen la "Unitat d'Espanya enfront del govern okupa de Sánchez", a més d'algunes ensenyes de la Guàrdia Civil. Tant el PP com Cs estan repartint gratuïtament als concentrats banderes d'Espanya. També hi ha un grup de joves que s'identifiquen com a militants o simpatitzants de Vox amb pancartes de color verd amb lemes com "colpistes a la presó" i "endavant espanyols, sense por a ningú ni a res".La Policia Municipal de Madrid ha tallat des de les 10h els carrils centrals del passeig Recoletos, que conflueix en la plaça Colón, per facilitar-hi l'accés dels manifestants. Al lloc hi havia alguns venedors de banderes espanyoles i elements de marxandatge amb objectes patriòtics, així com un altre grup que repartia banderes de la Unió Europea.També s'havien acostat els primers manifestants matiners que passejaven per la zona donant tímids crits de "Visca Espanya" i una parella de jubilats que proferien crits contra Pedro Sánchez: "Volem que es vagi l'okupa de la Moncloa". A la zona també s'han penjat alguns cartells de factura casolana com un que diu: "Sánchez traïdor a la pàtria", al costat de l'estàtua de Blaz de Lezo, el famós militar que va aconseguir guanyar-li als anglesos la batalla de Cartagena d'Índies (a l'actual Colòmbia) el 1741.La foto, segons havia criticat prèviament Sánchez, és el d'una Espanya "en blanc i negre". La dreta espanyola hi ha anat desacomplexadament del bracet dels ultres amb l'objectiu d'abocar a l'abisme el president socialista i la seva estratègia de diàleg amb Catalunya en un moment en què, paradoxalment, la Moncloa ha escenificat el trencament de la interlocució amb la Generalitat.La protesta, convocada a menys de 48 hores de l'inici del judici de l'1-O, està encapçalada pel duet que es disputa l'hegemonia de la dreta: Pablo Casado i Albert Rivera . Però a més dels líders del PP i de Cs, també hi és el de Vox, Santiago Abascal. I no només: la Falange, Hogar Social, Democracia Nacional i España 2000 també hi són. Els representants de l'extrema dreta al complet. Tots plegats es concentraran a la plaça Colón de Madrid sota el lema Per una Espanya unida, eleccions ja!.PP, Ciutadans i Vox han aprofitat l'intent dels governs espanyol i català de crear un espai d'interlocució amb la presència d'un arbitratge a partir de la figura d'un relator per orquestrar una operació que posi contra les cordes Sánchez. L'acusen d'"alta traïció" per intentar dialogar amb el Govern de Quim Torra tant per tramitar els pressupostos com per resoldre el conflicte territorial. Casado ha arribat a equiparar l'agenda independentista amb la d'ETA. En realitat, però, no s'ha produït cap avenç de fons entre els dos governs -els presos segueixen a la presó, la Fiscalia manté l'acusació per rebel·lió i el PSOE ja ha deixat clar que no admetrà mai un referèndum d'autodeterminació-, però la dreta veu en aquesta situació una oportunitat per debilitar i intentar fer caure Sánchez. Sobretot aprofitant que ja hi ha barons i factòtums del PSOE que han alçat la veu contra l'estratègia del president espanyol de seguir teixint aliances amb la majoria de la moció de censura i que voldrien que Sánchez busqués complicitat en Ciutadans.

