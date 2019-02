VÍDEO Salvament en helicòpter d'un caçador ferit en un barranc a les Terres de l'Ebre

El Grup de Rescat i Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE) van salvar este dissabte un caçador que havia caigut pel barranc de Lloret, a Roquetes (Terres de l'Ebre). L'avís l'hauria donat el mateix caçador pocs minuts abans de les 12 del migdia, perquè degut al dolor que tenia en una cama no es podia moure.Imatges cedides per José Juan Mestres:Un helicòpter del GRAE amb personal del Grup d'Emergències Mèdiques i del GRAE, a més del personal de l'helicòpter, van traslladar l'home, que s'havia trencat la cama, fins al camp de futbol de Mas de Barberans, segons han informat els Bombers. Allí els esperava una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques, que al seu torn el van portar el ferit a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa per tal de rebre atenció sanitària.

