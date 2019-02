Puig, sobre la manifestació espanyolista: «Volen tornar a les dues Espanyes»

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha titllat d'"absolutament irresponsable" la manifestació convocada aquest diumenge a Madrid contra el govern de Pedro Sánchez. "Pot haver-hi un intent d'aproximació que no sigui raonable, però la contestació que es dona per part de les dretes és absolutament irresponsable", ha dit, tal com recull el Diari La Veu. Puig, que ha atés els mitjans coincidint amb el I Congrés autonòmic per a Persones amb Càncer i Familiars, ha assegurat que "es vol tornar a l'imaginari de les dues Espanyes i això no es pot permetre". "Els valencians volem convivència, armonia, una Espanya veritablement constitucional i no intentar tornar als vells fantasmes del passat que vol exhibir la dreta espanyola; eixa triple aliança és una aliança per la ruptura de la convivència", ha afegit.El president valencià ha remarcat que "Espanya és de tots i té moltes mirades. Espanyols ho som tots, els que estan en aquesta plaça i els que no hi estan, que en són, per cert, prou més". "Per tant, allò fonamental és treballar per la convivència i per a fer de la Constitució un instrument per a tothom, no per a uns quants", ha continuat, i ha sentenciat que "Espanya no és una i gran com alguns pretenen; Espanya és constitucional, diversa, plural, amb moltes formes d'entendre aquesta realitat."Puig ha subratllat la importància "del diàleg i de la legalitat, però sense intentar excloure ningú; sinó, la fractura serà cada vegada més gran". Per al president, l'estratègia dels líders polítics que "tracten de guanyar vots a través de la visceralitat" suposa "un dany profund a la convivència"."Intentar dividir és el que menys li convé a Espanya. Hem de treballar junts com ho hem fet contra problemes molt seriosos que hi ha hagut en aquest país. Aquestos 40 anys han sigut 40 anys d'èxit", ha continuat dient, per a concloure que "ni recentralització ni sobiranisme; jo crec que es tracta d'aturar la pilota i deixar les paraules grosses, inacceptables i irresponsables, treballar junts, dialogar i pensar que Espanya és un exercici de vida plural, no la fanatització a què se'ns vol sotmetre".

