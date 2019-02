Torra atribueix «el canvi d'actitud» de la Moncloa al «terrible aixecament dialèctic» de PP, Cs i Vox

El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura que el govern espanyol ha "canviat d'actitud" després de les negociacions amb el Govern i arran de la polèmica per la figura del relator. "El PSOE davant l'amenaça d'una manifestació dels partits de la ultradreta recula; [...] davant de l'aixecament terrible dialèctic dels tres partits de la dreta espanyola, el PSOE no s'ha vist en cor, també davant de la seva desunió, per tirar endavant i assumir riscos", ha afirmat Torra en una entrevista que emet aquest diumenge El Punt Avui TV i que publica al diari El Punt Avui.De fet, en la mateixa entrevista, Torra titlla les paraules de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, després del consell de Ministres, de "molt dures i taxatives". "Sembla molt més alineada amb les tesi del ministre Borrell, que no pas amb el que fins aleshores havia significat Calvo", apunta Torra.En aquest sentit el cap de l'executiu català interpreta que "malauradament el PSOE es deixa arrossegar una altra vegada per la línia més dura". "Se li revolta una part del PSOE i comencen a cedir, torno a demanar-li valentia, coratge i assumir riscos", insisteix el president de la Generalitat en un missatge al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez.Torra també apunta que "seria trist" concloure que la posició de la Moncloa aquest divendres arriba com a conseqüència de les esmenes a la totalitat d'ERC i el PDECat als pressupostos del govern espanyol. I en aquest sentit reitera que les condicions per tal que els demòcrates la retin passen per impulsar una taula amb partits polítics estatals, concretar l'oferta política per resoldre el conflicte a Catalunya, acceptar que l'independentisme plantegi l'autodeterminació i la figura d'un relator.

