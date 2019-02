VÍDEO Llach explica l'estratègia de l'espanyolisme per aturar l'independentisme

L'única possibilitat per evitar que Catalunya torni als anys 70 és, segons Lluís Llach, "la mobilització, la lluita democràtica, la internacionalització, avisar i prendre les nostres mesures". És això o la rendició, ha dit Llach al Preguntes freqüents, on ha recalcat que la gent jove "no té ganes de rendir-se": "No hem fet tot el que hem fet aquests 10 anys per rendir-nos ara, però la situació és molt complicada i els riscos són molts forts", ha advertit.Llach ha reflexionat també sobre l'estratègia de l'espanyolisme: "Volen aplicar un cop d'Estat institucional o no. L'institucional serà el 155 i si no el que tinguin a mà". Ha deixat clar que "estan determinats" a fer-ho i l'independentisme "ha de calcular el temps i els momentums". "La gran diferència és que han fet un 155 inconstitucional i ho imposen com una costum, cosa que és un disbarat democràtic, i tothom ho accepta, cosa que és un altre disbarat democràtic", ha recordat, i ha afegit que "ara ja ho posen al programa electoral".

