VÍDEO La dura advertència de Pilar Rahola per posar en guàrdia l'independentisme

Pilar Rahola ho té clar: l'independentisme va cap a una "situació de clandestinitat". Aquesta ha estat la dura advertència que ha fet al programa Preguntes freqüents. "Pablo Casado va dir que calia il·legalitzar Arran, la CUP, l'ANC, Òmnium... com al franquisme", ha recordat, i ha recalcat que això no ho diu "un ximple d'extrema dreta", sinó "un senyor que pot ser president d'Espanya". I davant d'aquesta situació, Rahola ha llançat una missatge a l'independentisme: "Estem fent els deures? Com ens defensarem?"Rahola també ha recordat que el pacte amb Vox el beneeixen "part de les dretes i una part del socialisme" perquè "la rojigualda ho guanya tot". En aquest sentit ha dit que la manifestació de diumenge també hi haurà nazis i feixistes. "Hi aniran totes les organitzacions d'extrema dreta". La manifestació, segons la periodista, no és pel relator: "Hi ha un full de ruta molt més profund: s'ha instal·lat una mentalitat de 'prou amb Catalanya', 's'ha acabat la tonteria'".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor