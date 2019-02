VÍDEO Josep Bou dona 50 euros a un grup de sensesostre i els diu que no s'ho gastin en droga

Josep Bou (PP) dona 50 € a tres homes que dormien en un solar al Portal de Santa Madrona i els demana que no se'ls gastin en drogues https://t.co/ajCl0BM5Xg pic.twitter.com/Bf5To162MO — btv notícies (@btvnoticies) 9 de febrer de 2019

El candidat del PPC a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, ha estat protagonista d'un vídeo difós per Betevé en què se'l pot veure donant 50 euros a un grup d'homes que dormien al carrer, al solar del portal de Santa Madrona, i els demana que no s'ho gastin en droga -"en merdes d'aquestes"- sinó en menjar. Així mateix, els ha dit que es reparteixin els diners perquè "Barcelona és de tots". Ho podeu veure aquí:En un acte aquest dissabte, Bou ha acusat l'alcadessa Ada Colau de preferir "els narcopisos i narcocampaments" als "hotels, l'ocupació i l'activitat econòmica". Després d'una visita aquest diumenge al barri del Raval, Bou ha subratllat la necessitat de promoure "un pla per recuperar el Raval Sud" que procuri una major seguretat i que elimini "les narcosales i els narcopisos".En aquesta línia, el candidat del PP ha apostat per intensificar la presència de la Guàrdia Urbana al barri per tal d'acabar amb un problema que "té solució", malgrat que "no hi ha voluntat política". "Barcelona no pot ser durant més temps la capital de la droga, okupes i manters", ha conclòs Bou.El candidat del PP també ha assegurat que Colau "no lidera la ciutat", sinó que "està més preocupada en donar cobertura a l'independentisme col·locant llaços grocs a la façana de l'Ajuntament".

