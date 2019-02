VÍDEO L'advocat de Clara Ponsatí carrega contra la justícia espanyola sense pèls a la llengua

"No he vist preocupació sobre la relació que hi ha entre jutges i polítics que busquen la persecució dels líders catalans" @AamerAnwar (advocat expert en DDHH) #FAQSfelónTV3 ▶️ https://t.co/TcLphu6CO5 pic.twitter.com/Ie70coGuDp — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 10 de febrer de 2019

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha participat al programa Preguntes freqüents de TV3 i no ha tingut pèls a la llengua. El lletrat ha carregat contra la justícia espanyola a pocs dies de l'inici del judici de l'1-O. "El tribunal més gran d'aquest país no es pot traslladar a una sala més gran on hi puguin ser tots els observadors internacionals i les famílies? Han exclòs els relators de l'ONU sobre llibertat d'expressió... És un procés just? Han exclòs fins i tot a premis Nobel!", ha dit. "No permeten que hi hagi observadors internacionals ni experts que aportin proves per la defensa. On hi ha la justícia?", ha reblat.Així mateix, Anwar ha carregat contra el Tribunal Suprem per permetre que Vox "un partit que segueix les passes de Franco" ajudi la Fiscalia. "Com és que no s'ha exclòs Vox de la causa?", s'ha preguntat, i ha recordat que el partit ultra ja dona per fet que els acusats són culpables. En la mateixa línia, ha denunciat que no hi ha "preocupació" per treure a la llum la relació entre jutges i polítics que volen perseguir l'independentisme.

