​L'històric alcalde socialista de la Torre de Capdella abandona el PSC i es presentarà per ERC a les municipals

L'històric alcalde socialista de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, es presentarà per ERC a les pròximes eleccions municipals. El malestar amb la formació socialista va començar quan va rebre advertències del partit per cedir un local per votar l'1-O. Dalmau sempre va expressar el seu desig de poder votar argumentant que "creu en la democràcia".Aquest dissabte ha revelat que ja fa un any va entregar el carnet del PSC, partit al qual va representar ja l'any 1979 a les eleccions. Després d'estar diferents legislatures a l'oposició, va ser l'any 2003 quan va guanyar per majoria absoluta i fins a l'actualitat. L'anunci s'ha fet durant la presentació de les candidatures d'ERC del Pallars Jussà, on tindrà candidats als 14 municipis.El president de Parlament, Roger Torrent, ha presidit l'acte de presentació de candidatures a Tremp i ha dit que la voluntat d'ERC és explicar-se i anar incorporant molta gent amb la qual comparteixen valors de fa temps i ara es donen conte que també "un projecte polític", com ha estat el cas de l'alcalde de la Torre de Capdella.

