CCOO demana evitar «conclusions precipitades» sobre les causes de l'accident de Castellgalí

CCOO ha rebutjat valorar les causes de l'accident ferroviari de Castellgalí d'aquest divendres perquè considera que falta "informació necessària" i ha demanat evitar "conclusions precipitades". En un comunicat, el sindicat ha manifestat que "no es tracta de buscar una sola causa provisional, sinó d'analitzar tranquil·lament i exhaustivament tots els factors".A més, ha exigit que, un cop finalitzada la investigació, es duguin a terme "les accions necessàries" amb l'objectiu de "millorar la seguretat" dels usuaris i els treballadors. CCOO ha expressat el seu condol a la família de la víctima mortal i s'ha posat a disposició de totes les persones ferides.Alhora, el sindicat ha reafirmat la seva confiança en la seguretat del ferrocarril i ha reclamat "les inversions necessàries per mantenir un transport públic que sigui segur, social i de qualitat".

