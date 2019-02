VÍDEO «Retorn al passat», la pel·lícula del PSC per criticar la manifestació contra Sánchez

📽🎞 Próximamente en los mejores cines de terror, el regreso al pasado de CS, PP y VOX.

No comas palomitas a la vez, hay riesgo de atragantamiento! #YoNoVoy 🍿 pic.twitter.com/wcOAVubDuh — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 8 de febrer de 2019

El PSC ha tirat d'ironia per retratar la manifestació que PP, Cs i Vox ha organitzat per aquest diumenge a Madrid contra el "xantatge dels independentistes", en paraules del líder de la formació taronja, Albert Rivera. En un vídeo compartit a través de les xarxes socials, els socialistes han fet un joc de paraules amb el mític film dels 80 "Retorn al futur", del director americà Robert Zemeckis, per adaptar-lo a l'actualitat: "Retorn al passat"."Tres homes units amb un mateix objectiu: acabar amb el diàleg". Així arrenca el vídeo amb els acords de la banda sonora de fons i s'intercalen amb les intervencions dels líders de les tres formacions convocants de la mobilització, el popular Pablo Casado, Rivera y Santiago Abascal.Imatges de la pel·lícula es barregen amb l'actualitat, fent creure que el mateix Rivera condueix el mític DeLorean -el vehicle que porta al protagonista Marty McFly a viatjar en el temps-. El missatge dels socialistes que acompanya el vídeo, assegura que el film estarà aviat "als millors cinemes de terror".

