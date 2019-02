Denuncien el saxofonista de Mas d'Enric per «amenaces de mort» en un acte de Vox

Òscar Cid ha estat denunciat per amenaces de mort durant la celebració d'un acte de Vox al barri de Bonavista. Segons ha pogut saber, està citat als Jutjats de Tarragona, a les 10 del matí, per a l'acte de mediació, previ al judici, si fos el cas. L'origen de la denúncia és una jornada de formació del partit d'ultradreta el 17 de novembre del 2018. Cid i un altre company, que també ha estat denunciat, van ser els protagonistes involuntaris del matí. Un grup d'espanyolistes van detectar la presència dels dos independentistes asseguts en una terrassa a tocar d'on Vox celebrava la jornada de formació. Després d'increpar-los, van haver d'intervenir diferents agents dels Mossos d'Esquadra per calmar la situació. Òscar Cid és el saxofonista que toca cada dia , a les 19 h, a la presó de Mas d'Enric des que va ser traslladada l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ara, que està a Madrid, continua anant-hi a tocar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor