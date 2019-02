Deu adolescents expliquen com actuen quan tenen por de ser assetjades pel carrer

Versió sense playbuzz

Un 49,9% de les dones ha patit assetjament sexual i, en un 70,9% dels casos, l'assetjador ha estat una persona desconeguda, segons dades de l' Enquesta de Violència Masclista de 2016 . Els comentaris obscens, les mirades intimatòries, els tocaments no volguts....són només algunes de les moltes violències a les quals les dones s'han d'enfrontar de manera quotidiana.A més a més, la majoria d'aquestes situacions se solen donar en l'àmbit públic: al carrer, al tren, al metro i a l'autobús. Això genera un clima d'inseguretat constant que deriva en la intranquil·litat i la desconfiança.De fet, més d'un 85% de les adolescents que han respost aquesta setmana a una enquesta del portal juvenil de Adolescents.cat , asseguren que senten por quan van soles pel carrer."Quan veig que hi ha un grup de nois em canvio de vorera" o "Si tinc un home a darrere, trec el mòbil i faig veure que parlo per telèfon". Aquests són només 2 dels més de 500 testimonis que les adolescents ens heu fet arribar explicant-nos com actueu quan teniu por de viure una situació d'assetjament.A continuació, recollim 10 d'aquests testimonis.Noia, 19 anys"Quan estic anat cap a casa sola, sempre hi vaig de pressa, per llocs ben il·luminats i on hi hagi gent. A més, estic en alerta constant per si algú em comença a seguir".Noia, 15 anys"Mai porto auriculars amb música i estic pendent en tot moment. Si hi ha algú que no em fa bona espina, canvio de vorera".Noia, 15 anys"Quan tinc por truco la meva mare i li començo a explicar coses per no sentir-me sola i estar més segura".Noia, 16 anys"Jo faig tenis i acabo l'entreno a les 9. Per por, he arribat a entrar a un bar i he trucat al meu pare perquè em vingués a buscar".Noia, 17 anys"Quan torno de festa vaig amb el número de la policia marcat i fent veure que truco algú".Noia, 16 anys"Intento no sortir de nit sola pel carrer, però si ho faig, gravo un àudio o truco a algú...penso que si em passes alguna, cosa així hi hauria proves".Noia, 14 anys"Quan vaig pel carrer sola i tinc la sensació que algú m'està seguint, accelero el pas i em poso a caminar al costat de la persona que tinc al davant, com si anés amb ella".Noia, 14 anys"Trec les claus i me les poso a les mans per poder defensar-me si intenten atacar-me. Si porto leggings, procuro que la jaqueta em tapi el cul i intento evitar mirar ningú".Noia, 14 anys"Si em sento insegura, envio la meva ubicació a algú conegut i inicio un àudio".Noia, 15 anys"Sempre camino pel cantó del carrer on hi ha més cases. Així, si algú em persegueix, puc trucar un timbre".Noia 14 anys"Sempre tinc la bossa agafada i a punt per si he de clavar algun cop i sortir corrent".

