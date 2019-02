VÍDEO Els aficionats de l'Atlètic de Madrid reben Courtois llençant-li rates

La placa de Thibaut Courtois en el paseo de las Leyendas que hay en el Metropolitano Ultrajada con ratas, no le perdonan que jugué en el Real Madrid pic.twitter.com/Ds6sVcta63 — cristian (@CristianAra84) 9 de febrer de 2019

Not to worry, they were just throwing cuddly toys at him. pic.twitter.com/y01w9T4i6e — Robbie Dunne (@robbiejdunne) 9 de febrer de 2019

La placa de Thibaut Courtois, exportero del Atlético y ahora en el Real Madrid, cubierta de ratas antes del derbi #AtletiRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/i6mEo9TniT — EFE Deportes (@EFEdeportes) 9 de febrer de 2019

Dissabte de derbi madrileny a la Lliga espanyola. El Wanda Metropolitano, estadi de l'Atlètic de Madrid, rep l'etern rival i veí: el Reial Madrid. En aquest escenari, el porter belga i titular dels blancs, Thibaut Courtois, torna a la que va ser casa seva durant tres temporades, on va aconseguir guanyar una Europa League, una Lliga i una Copa del Rei. El problema és que els aficionats no li han perdonat el seu fitxatge pel Reial Madrid.Diversos matalassers han deixat rates de peluix a la placa commemorativa que hi ha als afores de l'estadi i també n'han llençat diverses més a la gespa, quan aquest s'ha situat sota els pals de la porteria.També hi han marcat una "X" vermella en senyal de rebuig.

