Torrent considera «molt preocupant» que els partits de dreta s'alineïn amb l'extrema dreta

El president del Parlament ha assistit a Tremp a la presentació de les 14 candidatures d'ERC del Pallars Jussà de cara a les municipals. Torrent s'ha dirigit a tots ells i els ha animat a apostar clarament pel diàleg "malgrat que hi hagi qui el vulgui dinamitar" i els ha dit que és necessari ''sumar gent'' per guanyar.Així, també ha precisat que el govern espanyol ha demostrat "poc coratge" i que li hagués agradat "més valentia". Torrent ha finalitzat dient que ERC "no defallirà i no es rendirà" mai i seguiran lluitant "de manera pacífica" per reclamar diàleg.