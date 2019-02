Treballadors de VTC protesten en la presentació de la candidatura d'ERC, EH Bildu i BNG

VTC

Un centenar de treballadors des'han concentrat aquest dissabte a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, a Barcelona, just on ERC, EH Bildu i BNG presentaven la candidatura "Ara repúbliques" per concórrer a les eleccions europees del 26 de maig. Sense interrompre l'acte, el col·lectiu s'ha col·locat majoritàriament en un costat de l'escenari amb pancartes que reclamaven feina per alsi la comptabilitat d'aquest servei amb els taxistes."Aquí hi cabem tots"; "Un ciutadà té dret a elegir" i "Som treballadors, no multinacionals" són alguns dels lemes que s'hi podien llegir. Al final de l'acte, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i els candidats Ernest Maragall i Diana Riba han parlat amb els treballadors, i amb Maragall s'han emplaçat a fixar data per parlar amb treballadors i empresa.Una de les portaveus dels conductors,Blanc, ha reclamat a la Generalitat la "urgència" perquè no s'apliqui el decret i ha apel·lat al diàleg entre els parts per "ser-hi tots", també els taxistes. "Hi ha una situació molt greu, és urgent el tema, hi ha hagut un ERO tan gran a Catalunya i no s'ha mogut ningú; si hagués estat una altra empresa més coneguda, es mouria tothom; 4.000 famílies anem al carrer i a ningú li importa", ha resolt.Durant els discursos a l'acte tant Maragall com Aragonès s'hi han adreçat: "Ens vénen a fer exigències per trobar solucions, seguirem treballant per trobar solucions a una situació complexa; seguirem dialogant", ha dit el número 3 d'ERC. I Maragall ha fet un pas més i ha assegurat que no s'ha sabut "reconèixer, respectar i regular de manera adequada" el conflicte.

