«Le Nouvel Observateur» destaca que Valls es manifestarà al costat de la ultradreta

El prestigiós setmanari francès L'Obs -anteriorment conegut com a Le Nouvel Observateur- destaca, fins i tot amb sorpresa, que l'antic primer ministre es manifestarà aquest diumenge al costat de l'extrema dreta de Vox , en la concentració contra l'executiu de Pedro Sànchez i el diàleg amb Catalunya."Valls, a una manifestació de la dreta i... de l'extrema dreta", titula el setmanari, cometes incloses. La informació recorda que Valls ha dit que anirà a la manifestació "sense cap dilema ni complex", i recull igualment les paraules del líder del PP, Pablo Casado qualificant Pedro Sànchez de "felló" i acusant-lo "d'alta traïció".El candidat a l'alcaldia de Barcelona per Cs havia anunciat en un primer moment que no aniria a la marxa, però va rectificar només 24 hores més tard , i després d'una crida pública del líder del partit, Albert Rivera, a assistir-hi. Un camí similar van seguir dos dirigents territorials del PP, Alberto Núñez Feijóo i Juanma Morena, a qui els problemes d'agenda que havien adduït els van durar només un dia.

