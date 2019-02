Les 20 cançons més mítiques de les sèries d'animació en català: amb quina us quedeu?

El doblatge en català de les sèries d'animació per part de la televisió pública de Catalunya va ser un encert indiscutible que ha acabat marcant unes quantes generacions de joves (i menys joves) del nostre país. Les produccions tant de dibuixos animats com d'anime japonès van fomentar la llengua i el gust pel doblatge en català gràcies a moltes apostes per sèries de qualitat, que encara avui dia es mantenen en vigor.Un dels factors clau era la traducció i posterior doblatge de les cançons d'inici de les sèries, la sintonia i lletra de les quals moltes generacions de la dècada dels 80 i dels 90 recordaran perfectament. N'hem fet un recull. Estem d'acord amb la tria? O en posaríeu unes altres? Podeu votar la vostra preferida!

