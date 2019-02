EUiA i ICV se separen de Terrassa en Comú i presenten llista pròpia a les municipals

La reunió del passat dijous de persones inscrites a Catalunya en Comú Foto: Comuns de Terrassa per l'Esquerra

Aquest dimecres, Ivan Martos anunciava que encapçalaria la llista d'Esquerra Unida i Alternativa de Terrassa (EUiA) a les eleccions municipals de Terrassa. Aquest moviment suposava la seva sortida dels partits que es van integrar dins de Terrassa en Comú (TeC). Aquest dissabte, el Diari de Terrassa ha avançat que EUiA i ICV aniran en una llista pròpia als comicis al marge dels comuns liderats per Xavier Matilla.Això suposa, per tant, que els ecosocialistes també surten de l'espai de confluència que es va impulsar per a l'anterior cita electoral municipal. Aleshores, rere les sigles TeC hi havia Podem, ICV i EUiA. Les dues forces aniran ara en un projecte conjunt, tal com han confirmat aTot i que els Verds encara no han fet el seu procés de primàries i esperen posar-hi data el proper dimarts, quan han previst reunir-se. Segons apunta el rotatiu, una mesura que s'ha pres després que Catalunya en Comú hagi escollit TeC la candidatura per optar a l'alcaldia.El mateix Martos ha admès sentir-se "exclòs" del projecte local. El passat dimecres, Martos deia que es presentava per "conformar un pol alternatiu a l'actual política municipal".Precisament, un dia després que Martos fos escollit a la llista d'EUiA, es van reunir persones inscrites a Catalunya en Comú i que, com han afirmat en un comunicat, estan compromeses per "constituir un espai democràtic que uneixi l’esquerra compromesa amb els valors de la justícia social i el treball; l’ecologia i la sostenibilitat i el feminisme i la igualtat", recordant que era un acord de l’assemblea nacional de la força política l’abril de 2018."Davant la paralització" a Terrassa, van demanar a la direcció nacional dels comuns la convocatòria immediata d’una assemblea de totes les persones inscrites a la ciutat.La voluntat d'aquests és "prioritzar la unitat de l’espai, representat per Unidos Podemos i En Comú Podem". Malgrat admetre "dificultats", volen engegar un procés de negociació per abordar "un acord polític, programàtic i de candidatura electoral, conjuntament amb moltes altres persones, entitats, moviments i organitzacions polítiques". En definitiva, "una candidatura municipalista el més àmplia, oberta, plural i unitària possible, per tal de guanyar el canvi".

