Sánchez recalca que no acceptarà «mai» el dret a l'autodeterminació

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que l'autodeterminació "no és constitucional", per la qual cosa no l'acceptaran "mai", i ha assegurat que el seu Govern està defensant a Catalunya "el diàleg i el respecte a la Constitució", i el que proposen és "l'autogovern de Catalunya". "Dins de la Constitució tot, fora res", ha advertit. Sánchez ha emès aquest missatge de duresa amb el sobiranisme un dia després de l'anunci de ruptura de diàleg amb el Govern, i un dia abans de la manifestació de la dreta i la ultradreta a Madrid.En un acte celebrat al BEC de Barakaldo (Biscaia) per presentar la candidatura del candidat a l'Alcaldia, Alfredo Retortillo, en el qual també ha intervingut la secretària general dels socialistes bascos, Idoia Mendia, Sánchez s'ha referit a la ruptura de negociacions amb PDeCAT i ERC, que tenen ara que decidir abans del dimecres si tomben els Pressupostos Generals de l'Estat. En aquest sentit, ha lamentat que ara es "identifica el patriotisme amb cridar visca Espanya" quan ser patriota és treballar perquè cada dia es visqui millor".Davant 1.500 persones, i entre crits de "president, president", Sánchez ha advertit que les pensions no es pugen "retallant drets de ningú i molt menys de les dones". "Quina unitat defensen els qui volen un país amb ciutadans de primera i ciutadanes de tercera?", ha qüestionat en referència a la proposta del president del PP, Pablo Casado, de modificar la llei de l'avortament."La dreta va arribar tard a l'avortament, al divorci, al matrimoni homosexual, tarda però arribaven, però ara no volen arribar i volen donar pas enrere en el reconeixement de drets i llibertats i en el qüestionament de l'estat autonòmic", ha reprovat. En aquest context, s'ha referit al "viatge a cap part" dels independentistes catalans i a la volta "enrere d'unes dretes que reclamen la recentralització".Així, ha defensat que els socialistes sempre han estat en el mateix lloc, la "llei i el diàleg", mentre que quan la dreta està en l'oposició "és deslleial amb l'Estat". "La crisi de Catalunya vam dir que no es resoldria d'un dia per a un altre, necessitaria generositat. Que el camí del diàleg i la Constitució era el més llarg però és l'únic possible. El debat no és independència sí o no, sinó convivència sí o sí, i això només s'aconsegueix amb diàleg", ha incidit.Per això, ha considerat que els qui defensen a Catalunya el referèndum "han de reflexionar" i ha remarcat que "l'autodeterminació no és constitucional i no l'acceptarem mai". "Dins de la Constitució tot, fora res", ha indicat, per afegir que el que el Govern socialista planteja per a Catalunya és "l'autogovern de Catalunya".

