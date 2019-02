Tres dels ferits en l'accident de tren de Castellgalí continuen en estat greu

Tres dels sis ferits de gravetat en l'accident de tren d'aquest divendres a la tarda a Castellgalí (Bages) continuen en estat greu, segons ha informat el departament de Salut aquest dissabte al migdia.Actualment hi ha dotze ferits ingressats en diversos centres hospitalaris, tres d'ells en estat greu, set de poca gravetat i dos lleus. Concretament, cinc dels afectats són a l'hospital Mútua de Terrassa, tres a Vall d'Hebron, 2 al Consorci Sanitari Terrassa i dos a Althaia, a Manresa. En el sinistre va morir la conductora d'un dels combois implicats en el xoc frontal, de 26 anys.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha apuntat un cúmul "d'errades" les possibles causes de l'accident de trens de Castellgalí (Bages) , assenyalant una "manca d'inversions" i "alguna errada humana". En una entrevista al 3/24 de Televisió de Catalunya ha explicat que la "concatenació" de tres errors: Manca de senyalització a la via, de comunicació entre els trens i el centre de control i per últim, la falta de reacció d'aquest últim.Tot i així, ha matisat que serà la "investigació oberta" la que determinarà els motius que han portat a xocar dos combois que es trobaven a la mateixa via.El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha reconegut que "falten inversions" a la xarxa ferroviària a Catalunya -que és de competència estatal-. Ábalos ha considerat "precipitat" interpretar que el dèficit en inversions hagi causat l'accident, que ha atribuït a "una concatenació d'errors humans"."És evident que falten inversions. Són múltiples els titulars que col·lecciono denunciat la falta d'inversions a Catalunya", ha proclamat Ábalos. Ha precisat que manca "automatització i renovació de les mesures de seguretat" a la xarxa ferroviària, "no només a Catalunya".

